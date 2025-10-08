Поиск

Более 400 мультфильмов покажут в Москве в рамках Большого фестиваля мультфильмов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Международный анимационный фестиваль "Большой фестиваль мультфильмов" (БФМ) в девятнадцатый раз пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября, в программу вошли более 400 мультфильмов из 35 стран, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Большой фестиваль мультфильмов вновь откроется для всех любителей анимации! В этом году мы собрали большую и насыщенную программу: 400 фильмов из 35 стран. По традиции БФМ старается быть доступным и расширять аудиторию — поэтому сразу после закрытия в Москве на сайте БФМ стартует онлайн-версия фестиваля, где фильмы можно будет посмотреть из любой точки России и мира", - сказал генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, слова которого привели в пресс-службе.

Он отметил, что фестиваль также выполняет просветительскую функцию, позволяя зрителю знакомиться с анимационными лентами из разных стран – в этом году фокус сделан на венгерской анимации.

Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России.

Начнется фестиваль с фильма "Aрко" режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман.

Помимо конкурсной и деловой программы, в рамках фестиваля пройдут показы работ студентов независимых анимационных школ, бесплатные благотворительные сеансы в Москве, показы российской специальной программы, программа фестиваля "Ща5сек", сборники, посвященные 90-летию со дня рождения композитора Григория Гладкова и др. Также в рамках БФМ пройдет образовательный проект Фабрика мультфильмов, где участники придумывают и делают свое кино в разных техниках анимации. Фабрика заработает с 6 по 9 ноября во Дворце пионеров на Воробьевых горах.

