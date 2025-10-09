Поиск

На три ночи изменится движение аэроэкспрессов в "Шереметьево" и поездов на МЦД-1

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 10, 11 и 12 октября изменится движение аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" и поездов на МЦД-1, предупредил Дептранс Москвы.

"После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 05:30 следующего дня на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны будут ходить по одному пути", - сообщило ведомство и посоветовало перед выходом на платформу сверяться с информацией о пути отправления поезда на табло станции.

В эти дни также будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс". Для поездок в "Шереметьево" можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).

Кроме того, на Белорусском направлении после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30-40 минут, с начала движения до 07:00 - до 15 минут, а на Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, после 23:00 - до 1 часа, с начала движения до 07:00 - до 15 минут; часть поездов проследует от/до Лобни.

Аэроэкспресс Дептранс МЦД-1 Шереметьево Москва Лобня
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туман ожидается в Москве до утра среды

Туман ожидается в Москве до утра среды

Московская "вторичка" до пяти лет оказалась дешевле новостроек на 48%

Московская "вторичка" до пяти лет оказалась дешевле новостроек на 48%

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Предприниматель Сулейманов арестован в Москве по делу об убийстве

Предприниматель Сулейманов арестован в Москве по делу об убийстве

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

В Москве учреждено общественное движение "Блок Жириновского"

"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

Зампред "Яблока" Круглов стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье владельцам мотоциклов и электрокаров разрешат парковаться бесплатно

В Подмосковье владельцам мотоциклов и электрокаров разрешат парковаться бесплатно
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7324 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });