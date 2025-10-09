На три ночи изменится движение аэроэкспрессов в "Шереметьево" и поездов на МЦД-1

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В ночь на 10, 11 и 12 октября изменится движение аэроэкспрессов в аэропорт "Шереметьево" и поездов на МЦД-1, предупредил Дептранс Москвы.

"После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 05:30 следующего дня на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны будут ходить по одному пути", - сообщило ведомство и посоветовало перед выходом на платформу сверяться с информацией о пути отправления поезда на табло станции.

В эти дни также будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс". Для поездок в "Шереметьево" можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" №1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).

Кроме того, на Белорусском направлении после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30-40 минут, с начала движения до 07:00 - до 15 минут, а на Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, после 23:00 - до 1 часа, с начала движения до 07:00 - до 15 минут; часть поездов проследует от/до Лобни.