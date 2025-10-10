На юге Москвы обрушились строительные леса вместе с рабочими

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Обрушение строительных лесов произошло во время ремонтных работ на юге Москвы, предварительно трое рабочих пострадали. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.

"Поступило сообщение об обрушении строительных лесов на юге Москвы. В четырехэтажном здании, находящемся на реконструкции, произошло падение строительных лесов и трех рабочих", - сообщили в ведомстве.

Состояние рабочих уточняется, они проверяются медиками.



