Температура ниже нормы прогнозируется в Москве на следующей неделе, не исключен мокрый снег

Но снежный покров в столице не сформируется

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Понижение температуры начнется в Москве в выходные, на следующей неделе она будет на 1-1,5 градуса ниже нормы, ночные значения будут опускаться до 0, не исключены осадки в виде мокрого снега, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в субботу заметное изменение погоды, связанное с тем, что поднимается атмосферное давление. В противостоянии циклона и антициклона победу одерживает циклон. В выходные погода беспросветно облачная и дожди. Дожди не очень интенсивные, но вот такие осенние, обложные, монотонные", - сказал Вильфанд.

Общее количество осадков, по его словам, будет не очень большое, однако, ко второй половине дня в воскресенье они увеличатся. Более интенсивными осадки будут ночью и в первую половину дня в понедельник.

Говоря о температуре, Вильфанд уточнил, что в субботу будет "еще высокая температура, что обусловлено переносом воздушных масс с юга", днем плюс 10 - плюс 12 градусов. В воскресенье температура днем понизится до плюс 7 - плюс 9, а ночью будет - плюс 5 - плюс 6.

"В ночь на понедельник и уже до конца недели температура в московском регионе будет от 0 до плюс 5 градусов. В центре Москвы плюс 3 - плюс 5, а вот уже в спальных районах и по области до 0. И дневные температуры совсем невысокие, от плюс 2 до плюс 7, в Москве плюс 5 - плюс 7", - сказал Вильфанд, уточнив, что такая температура ниже нормы примерно на 1-1,5 градуса.

Количество осадков в течение недели уменьшится. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра России, не исключено выпадение мокрого снега.

"Раз температура от 0 до плюс 5, а на высоте полутора километров уже температура будет минус 4 - минус 5, поэтому осадки на такой высоте будут сначала в виде снега, (подлетая к земле он будет) подтаивать, поэтому даже не исключено, что мокрый снег будет", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что образования снежного покрова в столице не ожидается.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва
