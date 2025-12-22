В Москве загруженность дорог начнет расти с 22 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на дорогах число автомобилей начнет расти с 22 декабря, к 28 декабря пробки могут достигать 8 баллов, сообщил на брифинге гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

"В преддверии Нового года рост поездок на автомобилях ожидается с 22 декабря. Ожидаем, что в течение дня по городу будет перемещаться в среднем около 2,9 млн машин - на 60 тысяч авто больше по сравнению с ноябрем. Рост активности придется на неделю с 22 по 28 декабря", - сказал он.

Как сказано в его презентации, 22-28 декабря ожидается загруженность дорог до 8 баллов; 29-30 декабря - до 2,61 млн машин и загруженность 5 баллов. В новогодние праздники загруженность не превысит 2 баллов, в период с 30 декабря по 11 января ожидается порядка 2,1 млн машин. К привычному уровню движение вернется только после середины января.

По данным ЦОДД, на загруженность с 22 по 28 декабря повлияют такие факторы, как рост числа поездок в торговые центры и досуговые заведения в центре города, приток региональных туристов, рост числа поездок в гости и неблагоприятные погодные условия.

Глава ЦОДД отметил, что в декабре число автомобилей на дорогах Москвы ниже уровня прошлого года - в среднем меньше на 10 тысяч машин. До настоящего дня было зафиксировано порядка 2,86 млн машин ежедневно. При этом среднесуточное число машин в 2025 году составило 2,79 млн.