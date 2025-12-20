Поиск

Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Подросток стал жертвой взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках, сообщила в субботу вечером уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

"ЧП в микрорайоне Сходня. От неизвестного взрывного устройства погиб подросток", - написала Мишонова в своем телеграм-канале.

Она сообщила, что ранен еще один подросток и проходившая мимо женщина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают следователи оперативной группы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Как уточнил Минздрав региона, двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней степени тяжести.

Ксения Мишонова Химки Московская область
