СК России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Подмосковье

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка и травмирования двух человек в результате взрыва пиротехнического устройства в Химках Московской области, сообщили в СК России в субботу.

"По предварительным данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток. Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение. Также в результате происшествия пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости. Она госпитализирована для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия", - добавили в СКР.

В областном главке МВД РФ сообщили, что, "по предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения", на месте происшествия работают сотрудники полиции.

В подмосковной прокуратуре заявили, что " работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует Химкинский городской прокурор Андрей Гвоздев".

Химкинская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве.

В областном Минздраве сообщили, что пострадавшие доставлены в медучреждения региона, "состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - как средней степени тяжести".

Ранее о гибели подростка в результате взрыва неизвестного взрывного устройства сообщила уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

