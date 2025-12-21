В Подмосковье с вечера воскресенья ожидаются мокрый снег, гололедица и сильный ветер

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МЧС предупреждает о понижении температуры, мокром снеге, усилении ветра и гололеде на территории Московской области вечером в воскресенье.

"В период с 22 часов 21 декабря до 21 часа 22 декабря на территории Московской области ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, днем усиление ветра порывами до 15 м/с. К вечеру 22 декабря понижение температуры воздуха до -5...-8°С, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.

В МЧС просят придерживаться правил безопасности на улице: при вождении быть внимательными на дорогах, соблюдать правила маневрирования, не оставлять автомобили под слабыми деревьями и плохо укрепленными конструкциями, воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Пешеходам рекомендуется ходить по снежной кромке вдоль дороги, стараться избегать мест с наклонной поверхностью, не находиться близко к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска.