Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за сообщения о туберкулезе у студента МГЮА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении эпидемиологического расследования в связи с информацией о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Отмечается, что ситуация находится на строгом контроле столичного управления Роспотребнадзора.

Других подробностей в ведомстве не привели.

