Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

Фонтан "Часы мира" на Манежной площади в Москве
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади в центре Москвы, сообщается в официальном канале комплекса городского хозяйства столицы в Max.

"Приступили к обновлению одних из самых известных столичных сооружений - фонтанов "Часы мира", "Купола" и "Каскад" на Манежной площади. В ходе обследований был выявлен ряд дефектов сооружений, которые появились после многолетней эксплуатации, поэтому приняли решение провести их капитальный ремонт", - приводятся в сообщении слова заммэра города Петра Бирюкова.

Он подчеркнул, что работы намерены завершить в этом году.

Так, на "Часах мира" собираются заменить поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, привести в порядок гранитные плиты ступеней, отремонтировать электрооборудование и кабельные линии, установить новые светильники подсветки струй и купола, а также обновить систему водоснабжения и насосного оборудования.

На "Куполах" и "Каскаде" планируют выполнить устройство нового гранитного мощения дна чаш, обновить облицовку парапетов, привести в порядок системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, заменить насосное оборудование и форсунки, отремонтировать помещения насосной станции и поменять системы диспетчеризации инженерного оборудования.

Москва
