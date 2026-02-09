Поиск

Оттепель придет в Москву в пятницу

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Резкое изменение погоды прогнозируется в Москве в четверг, в пятницу и в выходные, после продолжительных морозов, столбики термометров поднимутся до оттепельных значений - до плюс 2 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Начало недели морозное, по-настоящему зимний режим погоды. (...) В среду с запада начинает распространяться потихоньку тепло, оно приведет к падению атмосферного давления и развороту ветра уже на южный. (...) И наиболее ощутимое изменение температуры произойдет 12 февраля, в четверг", - сказала Макарова.

Она уточнила, что во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, ночью и днём местами небольшой снег, ночью минус 10 - минус 12, местами до минус 16, по области минус 9 - минус 14, местами до минус 18. Днём в столице во вторник минус 8 - минус 10, по области минус 8 - минус 13. В среду облачно с прояснениями, ночью по области небольшой снег. В Москве в ночное время минус 16 - минус 18, по области минус 16 - минус 21. Днём небольшой снег, по области местами умеренный и температура минус 7 - минус 9.

В четверг ночью прогнозируется снег, температура ночью уже будет минус 7 - минус 9, по области до минус 12. Днем интенсивность снега уменьшится, в Москве потеплеет до минус 2 - минус 4 градусов, по области до минус 1 - минус 6.

"После такого продолжительного морозного периода такую температуру уже можно считать оттепелью. В пятницу днём временами осадки. Поскольку (прогнозируется - ИФ) переход температуры через ноль, есть вероятность выпадения замерзающих осадков (мокрый снег - ИФ) с образованием гололеда. И днём температура уже оттепельная - минус 3 - плюс 2. В субботу и воскресенье такой же прогноз", - сказала Макарова.

К концу недели температура поднимется примерно на 10 градусов по сравнению с началом недели: если в понедельник и вторник она будет на 5 градусов ниже нормы, то в пятницу-воскресенье - уже на 6-8 градусов выше нормы.

