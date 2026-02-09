Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о планах удвоить протяженность московского метрополитена до конца 2032 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК) до 2032 года вырастет в два раза", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече Собянина с Путиным.

В пресс-службе напомнили, что начиная с 2011 года правительство Москвы завершило строительство более 260 км линий, 127 станций Московского метрополитена и МЦК.

Собянин в ходе встречи с Путиным сообщил о планах возводить порядка 100 км дорог ежегодно.

"Должен вам доложить, что мы продолжаем ежегодно строить около 100 км дорог, причём это не просто дороги в обычном понимании слова - это в основном сложные инженерные сооружения", - сказал мэр.

В мэрии отметили, что порядка 100 км дорог ежегодно планируется строить до 2032 года.

Там уточнили, что в 2011-2025 годах правительством Москвы было построено около 1,6 тыс. км дорог, что составляет порядка 30% от существующей улично-дорожной сети.

Кроме того, количество искусственных транспортных сооружений выросло на 77%.

"В Москве за эти годы мы построили 77% от всех мостов, тоннелей, эстакад, которые были в Москве раньше. То есть это большой объём, который как раз позволил кардинально улучшить транспортную связанность", - отметил Собянин.

По его словам, объём выбросов от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза.

"У нас же был прогноз, что город растёт, значит, экология будет ухудшаться - на самом деле всё наоборот. Во-первых, количество машин, которые выходят на дорогу, не увеличивается, а качество машин другое совсем. Появились и электрические машины, на электрической тяге, гибриды, топливо другое стало, двигатели другие стали. Плюс общественный транспорт практически полностью перешёл на электричество", - сообщил мэр столицы.