Поиск

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о планах удвоить протяженность московского метрополитена до конца 2032 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Всего до конца 2032 года планируется построить 34 станции и 83 км линий метро. Таким образом, по сравнению с 2010 годом протяженность линий Московского метрополитена (с учетом Московского центрального кольца (МЦК) до 2032 года вырастет в два раза", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече Собянина с Путиным.

В пресс-службе напомнили, что начиная с 2011 года правительство Москвы завершило строительство более 260 км линий, 127 станций Московского метрополитена и МЦК.

Собянин в ходе встречи с Путиным сообщил о планах возводить порядка 100 км дорог ежегодно.

"Должен вам доложить, что мы продолжаем ежегодно строить около 100 км дорог, причём это не просто дороги в обычном понимании слова - это в основном сложные инженерные сооружения", - сказал мэр.

В мэрии отметили, что порядка 100 км дорог ежегодно планируется строить до 2032 года.

Там уточнили, что в 2011-2025 годах правительством Москвы было построено около 1,6 тыс. км дорог, что составляет порядка 30% от существующей улично-дорожной сети.

Кроме того, количество искусственных транспортных сооружений выросло на 77%.

"В Москве за эти годы мы построили 77% от всех мостов, тоннелей, эстакад, которые были в Москве раньше. То есть это большой объём, который как раз позволил кардинально улучшить транспортную связанность", - отметил Собянин.

По его словам, объём выбросов от автотранспорта за последние годы уменьшился в два раза.

"У нас же был прогноз, что город растёт, значит, экология будет ухудшаться - на самом деле всё наоборот. Во-первых, количество машин, которые выходят на дорогу, не увеличивается, а качество машин другое совсем. Появились и электрические машины, на электрической тяге, гибриды, топливо другое стало, двигатели другие стали. Плюс общественный транспорт практически полностью перешёл на электричество", - сообщил мэр столицы.

Московский метрополитен Сергей Собянин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года

Оттепель придет в Москву в пятницу

 Оттепель придет в Москву в пятницу

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ

В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве в Пензенской области, один из них погиб

Десять электричек МЦД-3 отменены из-за морозов

Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

 Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

 Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });