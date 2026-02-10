В Москве в пятницу возможен дождь

На выходные опять похолодает, возможна гололедица

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу 13 февраля потеплеет до плюсовых температур и может пройти дождь, но уже в субботу и воскресенье, в связи с понижением температуры, осадки будут в виду снега, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Мы ждем оттепель, положительную температуру, и, вполне возможно, что местами будут осадки переходить в дождь. Конечно, это не летний дождь, а морось. Но это может быть и мокрый снег, и дождь", - сказала она.

Днем в пятницу в городе будет от плюс 1 до плюс 3 градусов. В субботу температура уже будет около нуля, а в воскресенье - ниже нуля.

14 февраля в Москве и области прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, "скорее всего без дождя обойдется", а температура уже будет плюс 1 - минус 4. 15 февраля осадки будут выпадать в виде снега, так как температура в московском регионе уже будет в диапазоне минус 2 - минус 7.

Колебания температуры и осадки приведут к образованию гололедицы.

В целом, как уточнила Макарова, осадки начнутся в Москве уже 11 февраля. Снег начнется днем, выпадет около 1 мм осадков, а снежный покров увеличится на 1 см. В четверг, 12 февраля, умеренные осадки в виде снега будут идти в течение суток, выпадет около 5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит до 5 см. 13 февраля за ночь выпадет еще около 5 миллиметров осадков в виде снега, что также приведет к увеличению снежного покрова. Однако днем 13 февраля высота снежного покрова начнет уменьшаться, так как осадки будут в виде мокрого снега и дождя, что приведет к "оседанию" сугробов.