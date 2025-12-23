Сбой в движении произошел на МЦД-3 из-за остановки поезда по техническим причинам

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Поезда Казанского направления и третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) идут с задержкой в связи с незапланированной остановкой по технической причине состава на станции "Перово", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На D3 задерживаются поезда в сторону "Зеленограда-Крюково" и Казанского вокзала из-за остановки состава по техническим причинам на станции "Перово". На участке "Люберцы" - "Авиамоторная" они временно следуют по другому пути с остановкой на станции "Выхино", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В Московской железной дороге сообщили, что принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов.