Движение на МЦД-3 восстановлено после остановки состава по техническим причинам

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстановили движение поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) в сторону "Зеленограда-Крюково" и Казанского вокзала после остановки состава на станции "Перово" по техническим причинам, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Состав, остановившийся по техническим причинам на станции "Перово", убран вспомогательным локомотивом, говорится в телеграм-канале департамента.

Дептранс совместно с МЖД принимает меры для сокращения опозданий, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезда Казанского направления и третьей линии Московских центральных диаметров идут с задержкой в связи с незапланированной остановкой по технической причине состава на станции "Перово".