Второй вестибюль станции метро "Кожуховская" построят в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Еще один выход появится у станции метро "Кожуховская" столичного метрополитена, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"Город утвердил проект планировки территории (ППТ) для строительства второго вестибюля станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Владимир Ефимов, он появится вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской.

Проект предполагает строительство четырех выходов со станции. Из нового вестибюля, оснащенного эскалаторами, можно будет пройти на обе стороны Южнопортовой улицы, как к жилым и общественным зданиям, так и к остановкам наземного транспорта.

Глава департамента градостроительной политики в свою очередь добавил, что также предусмотрено возведение внеуличного пешеходного перехода под улицей Южнопортовой, примыкающего к действующему вестибюлю станции "Кожуховская", включая лестничный сход в районе дома № 3 по Южнопортовой улице.