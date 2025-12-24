Пробки в Москве достигли 7 баллов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы по ряду улиц перекрыто движение, по данным Центра организации дорожного движения, пробки достигли 6 баллов, "Яндекс" сообщает о семибалльных пробках.

С 13 часов перекрыты Тверская улица в районе Пушкинской площади по направлению в центр, Большой Путинковский переулок, Большой Каменный мост, Кремлевская набережная и Большая Дмитровка.

С 13:30 Дептранс предупредил о перекрытии Дмитровского и Глинищевского переулков.

С 14:25 временно закрыли движение по Новоарбатскому мосту по направлению в центр и на Новом Арбате у доме 31/12. Объезд возможен по ТТК.

Загружено Садовое кольцо, ТТК в районе улицы Сущевский Вал в обоих направлениях, внешняя сторона ТТК у Русаковской эстакады;

местами затруднения на МКАД.

Дептранс советует ездить по городу на метро.

Ранее ведомство предупреждало, что в среду до вечера в центре будут локально ограничивать движение. Также одна из причин пробок - увеличение числа поездок по городу перед праздниками.