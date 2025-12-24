Поиск

Собянин сообщил о росте IT-отрасли Москвы за пять лет вдвое

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Отрасль информационных технологий в Москве за последние пять лет выросла в два раза, ее доля в городской экономике достигла примерно 10%, сообщил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

"Информационные технологии - еще одна базовая отрасль, без которой невозможен ни технологический суверенитет, ни современная экономика. Москва является безусловным лидером страны в развитии таких направлений, как искусственный интеллект, цифровые двойники физических объектов. Созданные в нашем городе медицинские, образовательные и многие другие сервисы используются десятками миллионов людей по всей России", - сказал он.

"Рост IT за последние пять лет - в два раза, а его доля в городской экономике составляет уже около 10%", - отметил мэр.

Вклад креативных индустрий, по его словам, "составляет весомую долю валового продукта", превысив 10%. "В креативной экономике Москвы заняты почти 1,4 млн человек - почти каждый пятый работник нашего города", - уточнил мэр.

Собянин напомнил, что в 2025 году было завершено создание кинопарка "Москино" - "крупнейшей в России в площадки для натуральных съемок"; в финальной стадии находится строительство нового комплекса киностудии им. Горького, идет строительство новых студий на кинозаводе "Москино".

"Мощности московского кинокластера забронированы на месяцы вперед и востребованы большинством крупнейших студий России, есть запросы на съемки и иностранных кинопроизводителей", - отметил мэр.

Также в ноябре в "Сколково" был открыт специализированный технопарк индустрии видеоигр, резидентами которого стали около 40 студий, прошедших жесткий отбор, сказал он.

"В результате реализации этих проектов мы создадим один из крупнейших в мире кластеров производства кино, медиа, видеоигр и анимации. Это имеет не только экономический, но и политический смысл, потому что от того, что наши граждане смотрят, во что играют, во многом зависит их представление о мире, как он устроен и какие приоритеты в этом мире существуют", - заявил Собянин.

Москино Москва Сергей Собянин Сколково
