Около 10% мигрантов не пустили в РФ после сдачи биометрии в аэропортах Москвы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 45 тыс. или 10% мигрантов с 1 декабря 2024 года был запрещен въезд в РФ после сдачи и ими биометрии в московских аэропортах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В московском авиационном узле создана система биометрии с декабря прошлого года, постановление правительства разрешила нам это в соответствии с федеральным законом. С 1 декабря по нынешний декабрь, почти год, во всех аэропортах Москвы мигранты сдают свою биометрию - фотографии и отпечатки пальцев", - сказал Собянин в среду, выступая с годовым отчетом в Мосгордуме.

"И эта система является заслоном от тех, кто является нежелательным на нашей территории, кто находится в так называемом "контрольном списке" нежелательных граждан. И за год (эта система - ИФ) отсеяла около 45 тыс. человек. Это примерно 10% от уникальных граждан - мигрантов, которые въезжают к нам", - сказал мэр.

Он уточнил, что за почти год создано около 4,5 млн уникальных единиц биометрических данных мигрантов.

"Помимо этого на выезде она (эта система - ИФ) выявляет тех, кто совершил преступления, и они просто так из страны уже не выезжают, задерживаются правоохранительными органами для проведения следственных действий", - сказал он.

Кроме того, добавил Собянин, "в миграционном центре отбираются образцы ДНК мигрантов, которые в Москве становятся на учет, и с помощью этого раскрываются также десятки преступлений, которые даже были совершены, может, десять лет тому назад". "И это, конечно, дает совершенно другие возможности для правоохранительных органов для раскрытия особо тяжких особенно насильственных преступлений", - отметил мэр.

