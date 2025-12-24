Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об интенсивном движении в Москве и посоветовал пересесть на общественный транспорт.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 18:18, пробки на дорогах столицы оцениваются в 9 баллов.

"Ситуация на дороге оценивается в 8 баллов - до конца недели на метро быстрее. Средняя скорость движения - 24 км/ч", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Так, интенсивное движение сейчас в обоих направлениях на Третьем транспортном кольце в районе Велозаводской эстакады, на Садовом кольце в районе улицы Крымский вал, на МКАД в районе Каширского шоссе.

Между тем свободно сейчас в обоих направлениях на МКАД в районе Ярославского шоссе, на Каширском и Щелковском шоссе.

Движение временно закрыто на улице Новый Арбат по направлению в центр, отмечается в сообщении.