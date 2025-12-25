В Москве 9-11 января закроют участок желтой ветки метро на ремонт

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро с 9 по 11 января на время ремонта закроют участок Калининской линии между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", предупредил Департамент транспорта столицы.

Остановки движения потребует замена перекрестного стрелочного съезда.

На время ограничений пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ, курсирующими между станциями "Новокосино" и "Новогиреево", а также МЦД-4.

На станциях будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут построить удобный альтернативный маршрут.