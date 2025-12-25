В Москве на Воробьевых горах открыли новый Большой лыжный трамплин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на Воробьевых горах на месте устаревшего сооружения возвели и 25 декабря открыли Большой лыжный трамплин; он полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По сути, его возвели заново на месте устаревшего сооружения К-72, построенного больше 70 лет назад", - уточнил он.

Проект он назвал масштабным и сложным. По его словам, работы проводились на крутом склоне рядом с действующей канатной дорогой. Нельзя было использовать тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада трамплина выполняли промышленные альпинисты. Для укрепления склона специалисты установили габионы с гранитными камнями, которые защищают от эрозии, переувлажнения и размыва поверхностного грунта.

Спортивный объект помимо трамплина включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха. Комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а сам трамплин - до 20 спортсменов в смену.

Мэр напомнил, что в последние годы на Воробьевых горах восстановили и создали заново уникальную инфраструктуру для спорта и отдыха круглый год - канатную дорогу, эскалаторную гал6ерею, горнолыжные склоны, проложили прогулочные тропинки и благоустроили набережную.

В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену, детский парк развлечений, родельбан, павильон с амфитеатром на событийной площади и информационный центр, сообщил Собянин.