Поиск

В Москве на Воробьевых горах открыли новый Большой лыжный трамплин

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Москве на Воробьевых горах на месте устаревшего сооружения возвели и 25 декабря открыли Большой лыжный трамплин; он полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"По сути, его возвели заново на месте устаревшего сооружения К-72, построенного больше 70 лет назад", - уточнил он.

Проект он назвал масштабным и сложным. По его словам, работы проводились на крутом склоне рядом с действующей канатной дорогой. Нельзя было использовать тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада трамплина выполняли промышленные альпинисты. Для укрепления склона специалисты установили габионы с гранитными камнями, которые защищают от эрозии, переувлажнения и размыва поверхностного грунта.

Спортивный объект помимо трамплина включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха. Комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а сам трамплин - до 20 спортсменов в смену.

Мэр напомнил, что в последние годы на Воробьевых горах восстановили и создали заново уникальную инфраструктуру для спорта и отдыха круглый год - канатную дорогу, эскалаторную гал6ерею, горнолыжные склоны, проложили прогулочные тропинки и благоустроили набережную.

В ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену, детский парк развлечений, родельбан, павильон с амфитеатром на событийной площади и информационный центр, сообщил Собянин.

Сергей Собянин Москва Воробьевы горы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин сообщил, что сбит летевший к Москве беспилотник

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

 Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера четверга

 "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера четверга

Небольшой снег ожидается в Москве в четверг

 Небольшой снег ожидается в Москве в четверг

Сбито еще четыре БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

Собянин сообщил об уничтожении БПЛА, летевшего на Москву

До шести выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

 Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

До пяти выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

 Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7964 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });