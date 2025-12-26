Поиск

В Москве капитально отремонтируют один из домов Дангауэровки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве согласован проект капремонта одного из домов бывшего соцгородка Дангауэровка в районе Лефортово, сообщила Москомэкспертиза.

"Выдано положительное заключение по проекту капитального ремонта многоквартирного дома 1929 года постройки по адресу улица Пруд-Ключики, дом 5, который входит в ансамбль бывшего жилого поселка Дангауэровка в районе Лефортово. В здании заменят системы отопления, а также проведут ряд работ в подъездах, подвале и на чердаке. Кроме того, специалисты приведут в порядок фасады и кровлю", - сказал через пресс-службу председатель комитета Иван Щербаков.

Соцгородок для рабочих в Лефортове был образован в 1927-1930 годах на земле котельно-литейного завода "Товарищества Дангауэра и Кайзера". После 1917 года завод был переименован в "Котлоаппарат", а с 1931 года назывался "Компрессор". По проектам архитекторов Ивана Звездина, Михаила Мотылева, Бориса Блохина, Евгения Шервинского, Николая Молокова, Даниила Фридмана здесь было построено 24 дома.

"Работы по ремонту подъездов специалисты осуществляют, опираясь на особый стандарт, разработанный Фондом капитального ремонта Москвы. В нем определены колористические решения для стен и напольного покрытия, варианты входных и тамбурных дверей, модели радиаторов отопления и осветительных приборов", - добавил заместитель генерального директора ФКР Москвы Павел Рябоненко.

Лефортово Москомэкспертиза Пруд-Ключики Москва Дангауэровка
