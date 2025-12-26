Стоимость городской парковки снизится на 12 улицах Москвы со 2 января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве со 2 января 2026 года будут точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, на 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 руб. на отдельных участках, говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Например, парковка подешевеет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.

При этом, как уточнили в дептрансе, на подавляющем большинстве участков с платными парковками - 89% улиц - тарифы останутся прежними.

Кроме того, на 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы будут скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов - популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности, пояснили в департаменте.

"Корректировка тарифов позволит освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получат еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше - стоянки будут освобождаться быстрее", - отмечается в сообщении.