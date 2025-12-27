Абдразаков выступит перед Новым годом в Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Звезда оперы Ильдар Абдразаков выступит 28 декабря в Концерном зале Чайковского в Москве.

Как сообщают организаторы, вместе с Российским национальным оркестром под руководством дирижера Александра Сладковского будет представлена предновогодняя программа, которая объединит оперу и драму, кино и мюзикл, романс и популярную песню.

Прозвучат сочинения Мусоргского, Рахманинова, Свиридова, Гладкова, Пахмутовой и других композиторов.

