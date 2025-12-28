Шереметьево возобновил работу, аэропорт Пензы приостановил

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе, в пензенском аэропорту введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.



"Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал представитель агентства в своем телеграм-канале.

Аналогичные ограничения введены в аэропорту Пензы, сообщается в канале Кореняко в мессенджере Max.

Ранее сообщалось о приостановке работы аэропортов Саратова и Волгограда.