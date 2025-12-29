Поиск

Новая система управления полетами в Московском регионе будет введена в 2026 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новая система управления воздушным движением "Галактика", разработанная компанией "Азимут" (входит в "Ростех"), прошла эксплуатационные испытания и получила сертификат типа Росавиации.

"Галактика" будет работать в Московском региональном центре Единой системы организации воздушного движения, переход на нее запланирован на 2026 год, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Новая система работает на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Она предполагает "более продвинутый" вариант управления потоками вылетающих и прилетающих самолетов, который упорядочит движение и сократит время нахождения в зоне ожидания, сказано в сообщении со ссылкой на замруководителя Росавиации Андрея Потемкина.

Переход на "Галактику" продолжит процесс совершенствования аэронавигационной системы в Центральном федеральном округе, отметили в "Ростехе". Первый шаг в этом направлении был сделан в 2017 году, когда отечественный "Синтез-АР4" заменил шведскую систему "ТЕРКАС", работавшую с 1980-х годов.

В зоне Московского центра ЕС ОрВД - более 100 аэродромов, в том числе 10 международных.


Азимут Ростех Московский регион
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мокрый снег ожидается в понедельник в Москве

 Мокрый снег ожидается в понедельник в Москве

Московская прокуратура начала проверку после изъятия львенка у блогера

 Московская прокуратура начала проверку после изъятия львенка у блогера

До 26 увеличилось количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве

До десяти выросло число БПЛА, сбитых на подлете к столице

Еще два беспилотника уничтожено на подлете к Москве

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

Число уничтоженных на подлете к Москве дронов достигло шести

Три БПЛА уничтожены на подлете к Москве

В аэропорту Внуково введены временные ограничения

Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января

 Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7992 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });