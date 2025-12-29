Новая система управления полетами в Московском регионе будет введена в 2026 г.

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Новая система управления воздушным движением "Галактика", разработанная компанией "Азимут" (входит в "Ростех"), прошла эксплуатационные испытания и получила сертификат типа Росавиации.

"Галактика" будет работать в Московском региональном центре Единой системы организации воздушного движения, переход на нее запланирован на 2026 год, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Новая система работает на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Она предполагает "более продвинутый" вариант управления потоками вылетающих и прилетающих самолетов, который упорядочит движение и сократит время нахождения в зоне ожидания, сказано в сообщении со ссылкой на замруководителя Росавиации Андрея Потемкина.

Переход на "Галактику" продолжит процесс совершенствования аэронавигационной системы в Центральном федеральном округе, отметили в "Ростехе". Первый шаг в этом направлении был сделан в 2017 году, когда отечественный "Синтез-АР4" заменил шведскую систему "ТЕРКАС", работавшую с 1980-х годов.

В зоне Московского центра ЕС ОрВД - более 100 аэродромов, в том числе 10 международных.



