У православных христиан наступил рождественский сочельник

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Русская православная церковь готовится отметить Рождество Христово.

Этому дню традиционно предшествует сочельник - время особенно строгого поста, когда, по церковному уставу, разрешается принимать в пищу только сочиво - размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, а также бобы, горох и овощи.

Рождественский пост завершается после наступления темноты или появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Согласно Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему золото, ладан и смирну, которые стали первыми в истории рождественскими подарками.

Предстоящей ночью славить имя Христа будут верующие пяти поместных Церквей мира - Русской, Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской, которые живут по-старому, юлианскому, календарю. Только в Москве будет работать свыше 500 храмов, где пройдут рождественские службы, на которых, по оценкам властей столицы, ожидается более миллиона человек.

В своем праздничном послании патриарх Кирилл назвал Рождество праздником надежды, мира и тихой радости и напомнил о христианском призвании быть "светом миру и солью земли" и, пока есть время, делать добро.

Предстоятель пожелал православным христианам "крепости сил и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе".