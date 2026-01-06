Поиск

У православных христиан наступил рождественский сочельник

У православных христиан наступил рождественский сочельник
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Русская православная церковь готовится отметить Рождество Христово.

Этому дню традиционно предшествует сочельник - время особенно строгого поста, когда, по церковному уставу, разрешается принимать в пищу только сочиво - размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, а также бобы, горох и овощи.

Рождественский пост завершается после наступления темноты или появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Согласно Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему золото, ладан и смирну, которые стали первыми в истории рождественскими подарками.

Предстоящей ночью славить имя Христа будут верующие пяти поместных Церквей мира - Русской, Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской, которые живут по-старому, юлианскому, календарю. Только в Москве будет работать свыше 500 храмов, где пройдут рождественские службы, на которых, по оценкам властей столицы, ожидается более миллиона человек.

В своем праздничном послании патриарх Кирилл назвал Рождество праздником надежды, мира и тихой радости и напомнил о христианском призвании быть "светом миру и солью земли" и, пока есть время, делать добро.

Предстоятель пожелал православным христианам "крепости сил и неоскудевающей радости о Родившемся Спасителе".

Русская православная церковь Рождество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

У православных христиан наступил рождественский сочельник

 У православных христиан наступил рождественский сочельник

Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"

Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину

Адвокат Мадуро пока не планирует добиваться его освобождения под залог

Что произошло за день: понедельник, 5 января

Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

 Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

Сын Мадуро уверен, что его отец вернется на родину

Колумбийский президент пообещал взять в руки оружие в ответ на угрозы Трампа

Мадуро доставлен в американский суд для первого слушания по делу о наркоторговле
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8066 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 79 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });