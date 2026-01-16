Президент поручил Москве делиться с регионами опытом в создании беспилотных систем

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину выстроить механизм обмена опытом с регионами в части применения систем обработки данных и автономных решений искусственного интеллекта.

"Прошу Сергея Семеновича Собянина выстроить механизм обмена опытом с коллегами из других регионов в части применения систем обработки данных, автономных решений искусственного интеллекта, в том числе для качественного улучшения работы пассажирского транспорта", - сказал Путин на совещании по развитию автономных систем.

Он подчеркнул, что в регионах следует внедрять "лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем".