В Москве опробовали экомониторинг воздуха с беспилотников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) завершил в Москве пилотное тестирование технологии динамического мониторинга климатически активных и опасных веществ в воздухе с использованием группы беспилотников, сообщил РКС.

"Принимая во внимание требования столичных властей к уровню безопасности жителей и запрет на полеты беспилотников над Москвой, специалисты "Российских космических систем" создали имитационную модель для проверки. Пилотная эксплуатация проходила с мая по ноябрь 2025 года на высокотехнологичной образовательной площадке "Воробьевы горы", - сказано в сообщении. - За время эксплуатации система автоматически измеряла параметры окружающей среды Москвы, определяя местоположение источника загрязнения с погрешностью до 0,5 метра. Время выдачи результата при каждом замере составило менее минуты".

По итогам исследований Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы принял решение о включении разработки в Реестр инновационных решений, о масштабировании и дальнейшем развитии проекта.

В РКС сообщили, что разработка предназначена для анализа экологической обстановки городов и предполагает измерение параметров атмосферы на обширных площадях и различных высотах с временными интервалами от нескольких часов до нескольких суток с использованием группы беспилотных летательных аппаратов.

"Каждый БПЛА оснащается несколькими газоанализаторами, способными распознавать различные типы опасных веществ и имеет свое маршрутное задание. При этом все аппараты объединяются в сеть с помощью специальных приемо-передающих модулей. Технология поможет прогнозировать развитие экологической ситуации в городе, в короткие сроки выявлять источники загрязнений и оперативно устранять их последствия", - сообщили в холдинге.

В 2026 году РКС продолжит апробацию технологии на промышленных площадках и объектах городской инфраструктуры с высокими экологическими рисками.