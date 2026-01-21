Поиск

В Москве опробовали экомониторинг воздуха с беспилотников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) завершил в Москве пилотное тестирование технологии динамического мониторинга климатически активных и опасных веществ в воздухе с использованием группы беспилотников, сообщил РКС.

"Принимая во внимание требования столичных властей к уровню безопасности жителей и запрет на полеты беспилотников над Москвой, специалисты "Российских космических систем" создали имитационную модель для проверки. Пилотная эксплуатация проходила с мая по ноябрь 2025 года на высокотехнологичной образовательной площадке "Воробьевы горы", - сказано в сообщении. - За время эксплуатации система автоматически измеряла параметры окружающей среды Москвы, определяя местоположение источника загрязнения с погрешностью до 0,5 метра. Время выдачи результата при каждом замере составило менее минуты".

По итогам исследований Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы принял решение о включении разработки в Реестр инновационных решений, о масштабировании и дальнейшем развитии проекта.

В РКС сообщили, что разработка предназначена для анализа экологической обстановки городов и предполагает измерение параметров атмосферы на обширных площадях и различных высотах с временными интервалами от нескольких часов до нескольких суток с использованием группы беспилотных летательных аппаратов.

"Каждый БПЛА оснащается несколькими газоанализаторами, способными распознавать различные типы опасных веществ и имеет свое маршрутное задание. При этом все аппараты объединяются в сеть с помощью специальных приемо-передающих модулей. Технология поможет прогнозировать развитие экологической ситуации в городе, в короткие сроки выявлять источники загрязнений и оперативно устранять их последствия", - сообщили в холдинге.

В 2026 году РКС продолжит апробацию технологии на промышленных площадках и объектах городской инфраструктуры с высокими экологическими рисками.

Воробьевы горы РКС Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

 Специальные площадки для крещенских купаний откроют в Москве

Новое похолодание начнется в Москве с четверга

 Новое похолодание начнется в Москве с четверга

Мэрия Москвы ждет роста числа роботов-доставщиков к концу 2026 года до 3000

В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

 В Москве первую линию метро с поездами в режиме автоведения запустят в 2030 году

Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

 Морозы до минус 27 градусов прогнозируются в Московском регионе в выходные

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

 В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины на выставке Брюллова

В Гидрометцентре прогнозируют морозные выходные в Москве

Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

 Пассажиры нескольких рейсов, прилетевших во Внуково, не получили багаж

Синоптики не ждут сильных снегопадов в Москве на этой неделе

Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада

 Подмосковным водителям рекомендовали отказаться от поездок из-за нового снегопада
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });