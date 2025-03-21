На "Госуслугах" в 2025 году появится экологическая информация от Минприроды

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Минприроды планирует в 2025 году ввести в эксплуатацию первую очередь системы "Экомониторинг", которая даст возможность пользователям на портале госуслуг посмотреть в онлайн режиме информацию о качестве воздуха, воды и почвах, лесах и животных, сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"В 2025 году Минприроды введет в эксплуатацию первую очередь комплексной системы "Экомониторинга". На портале Госуслуг населению и организациям в онлайн режиме станет доступна экологическая информация, в том числе о качестве воздуха и водных объектов, о почвах и лесах, популяциях животных и другое", - говорится в сообщении.

Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха будет передаваться в заинтересованные органы власти для принятия мер реагирования.

Предполагается, что мониторинг качества воздуха в 2025 году охватит более 250 населенных пунктов. В 2026 году Минприроды намерено создать цифрового двойника экосистемы "Байкальская природная территория", а обращения будут обрабатываться в автоматизированном режиме, добавили в аппарате.

"В системе учета твердых коммунальных отходов гражданам станет доступна информация обо всех контейнерных площадках, их сейчас в стране 1 100 000. А технологии искусственного интеллекта будут фиксировать качество услуги по вывозу мусора с использование фото- и видеоданных. Также будет внедрен функционал определения необходимого количества мусоровозов для каждого региона", - говорится в релизе.

"В рамках цифровой трансформации органов власти в этом году реализуется 61 ведомственная программа. Каждую из них мы оцениваем на предмет эффектов, которые будут получены в результате их выполнения, "оцифровки" услуг или, например, внедрения технологии искусственного интеллекта. Наша задача - чтобы от реализации программы цифровой трансформации наши граждане получали ощутимый результат", - прокомментировал Григоренко.

Программа цифровой трансформации Минприроды была одобрена вместе с еще десятью, в числе которых программы Минкультуры, Минпросвещения, Минспорта, ФМБА, Росморречфлота, Росимущества, Россельхознадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора. Ранее были одобрены программы еще 36 ФОИВ. Осталось рассмотреть 14 программ цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств.