Столичный дептранс предупредил о локальных ограничениях на дорогах в четверг

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Столичный Департамент транспорта просит горожан пользоваться метро в связи с возможными локальными ограничениями в центре Москвы в четверг.

"ЦОДД: напоминаем, что сегодня в Москве возможны локальные ограничения движения. На авто - после 20:00", - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.