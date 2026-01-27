Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил об интенсивном движении на дорогах Москвы из-за снегопада.

"Погодные условия создают сложности на дорогах. Для вашей безопасности и экономии времени рекомендуем сегодня отказаться от личного авто в пользу метро - это надежный и быстрый вид транспорта", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник утром.

По данным дептранса, движение затруднено на Ленинградском шоссе по направлению в центр, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Сущевский вал; на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Департамент рекомендует водителям грузовиков планировать маршрут с большим запасом времени и не перегружать автомобиль.

"Чем меньше машин на дорогах, тем быстрее справятся с расчисткой и смогут проехать коммунальные службы", - отметили в дептрансе.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на 08:47, пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал о затрудненном движении на МКАД в связи с буксовкой фур из-за снегопада.

"Сейчас затруднено движение в связи с буксовкой фур на внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внутренней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внешней стороне МКАД в районе Бесединского шоссе", - говорилось в сообщении.