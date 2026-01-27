Движение поездов на оранжевой ветке метро вводится в график после проверки состава

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена вводится в график после проверки состава, сообщил столичный департамент транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) вводится в график", - сообщается во вторник в телеграм-канале департамента.

Ранее дептранс сообщил, что на южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава.