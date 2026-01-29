Сотня самых дорогих квартир Москвы стоит немногим менее $2 млрд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суммарная стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы составила немногим менее $2 млрд, сообщили в компании Intermark Городская Недвижимость, которая представила очередное значение индекса PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index).

"Суммарная стоимость первой сотни столичных ультрапремиальных квартир по состоянию на декабрь 2025 года составила 153 млрд рублей или $1,9 млрд. В сравнении с показателем пятилетней давности (декабрь 2020 года) общая стоимость ультрапремиальных квартир в рублевом эквиваленте увеличилась в 2,2 раза", - уточнили в компании.

Индекс рассчитывается как средневзвешенная стоимость кв.м в 100 самых дорогих квартирах Москвы как на первичном, так и на вторичном рынке.

В начале января средняя цена квадрата в 100 самых дорогих квартирах Москвы достигла 5,2 млн рублей. За год значение выросло на 8%.

Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей рейтинг - 1,5 млрд рублей. Из первой сотни самых дорогих квартир 72% предлагается на первичном рынке, еще 28% - на вторичном. По сравнению с прошлым годом доля первичного рынка снизилась на 6%.

В 4 квартале 2025 года рейтинг обновился на 14%, при этом за три месяца были проданы 4 квартиры из рейтинга. Квартиры, исключенные из рейтинга, были проданы, сняты с реализации, их цена была снижена или они были заменены новыми более дорогими объектами.

В компании отмечают, что 21 квартира из сотни расположена на Остоженке, 19 лотов - на Тверской и 18 в Хамовниках. Средняя площадь лота в рейтинге составляет 295 кв.м (на 11% меньше, чем в прошлом году). При этом 27% лотов из рейтинга являются пентхаусами.

Самая дорогая квартира из сотни стоит 8,1 млрд рублей (около $103 млн), самая "бюджетная" - 215 млн рублей (около $2,7 млн).