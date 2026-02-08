Подмосковный город Долгопрудный получил статус наукограда

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Город Долгопрудный в Московской области будет получать федеральное финансирование в связи с получением статуса наукограда, сообщает в воскресенье правительство РФ в мессенджере Max.

"Новый статус позволит городу получать федеральное финансирование: на обеспечение работы и модернизацию научно-производственных комплексов, на реализацию стратегии социально-экономического развития города", - говорится в сообщении.

Средства будут выделяться в рамках федерального проекта "Поддержка наукоградов", который является частью госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", отметили в правительстве.

Согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет - принятое решение будет действовать до 2041 года.

В Долгопрудном располагается Национальный исследовательский университет "Московский физико-технический институт" (МФТИ). В мае 2025 года по инициативе МФТИ правительство РФ утвердило решение о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха". Основными направлениями его деятельности станут: разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых, биомедицинских, телекоммуникационных и аэрокосмических технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотного транспорта.