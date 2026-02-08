Электросуда второй день ходят с увеличенными интервалами по Москве-реке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о сохранении сложной ледовой обстановки на Москве-реке в акватории причалов первого и второго маршрутов электросудов, в связи с чем речной электротранспорт курсирует с увеличенными интервалами.

В круглосуточном режиме проводится ледокольное обеспечение для прохода судов по маршрутам, отмечается в его сообщении в телеграм-канале.

В дептрансе заявили, что причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Южный речной вокзал", "Московская верфь", "Затон Новинки" и "Нагатинский затон" временно не работают.

Накануне департамент сообщал о сложной ледовой обстановке на Москве-реке. Временно не работали причалы "Трехгорный", "Московская верфь" и "Нагатинский затон".