Из Москвы дополнительные поезда в пять областных центров запустят до 2030 года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Запуск дополнительных поездов из Москвы в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль ожидается до 2030 года в рамках развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"В рамках первой очереди программы до 2030 года планируется запуск дополнительных комфортных поездов в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль", - говорится в материалах пресс-службы.

До 2035 года, в рамках второй очереди, планируется улучшение железнодорожного сообщения между столичной агломерацией и административными центрами Костромской, Тверской и Рязанской областей. Реализация этой рограммы потребует кардинального обновления подвижного состава.

"Отечественная машиностроительная отрасль будет обеспечена заказом на производство и поставку 100 современных поездов в 2026-2035 годы", - отметили в мэрии.

Поэтапно до 2035 года на маршрутах ЦТУ будет внедрен принцип тактового расписания, благодаря которому увеличится количество пассажирских мест и станет удобнее планировать поездки.

Центральный транспортный узел - крупнейший железнодорожный узел России, охватывающий 11 регионов: Москву, Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. В регионах ЦТУ проживают примерно 31 млн человек и осуществляется почти 75% всех пригородных перевозок России.

