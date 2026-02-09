Число переехавших по программе реновации в Москве в 2026-2028 гг. превысит 450 тыс.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшие три года планируется увеличить число переселенных по программе реновации жителей столицы до 450 тыс. человек; со старта программы в новые квартиры переехали уже 250 тыс. москвичей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В планах на 2026-2028 гг. - число новоселов по программе реновации превысит 450 тыс. человек", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы к встрече мэра столицы Сергея Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточнил на встрече Собянин, "в этом году мы вышли на цифру переселённых граждан по программе реновации 250 тысяч (человек), четверть миллиона. И вышли на объём строительства 2 миллиона с лишним (квадратных метров)".

"У нас компания, которая (этим) занимается, Фонд реновации, стала номером один в стране по объёму строительства жилья. Причём это не просто жильё на рынок - это жильё под переселение из ветхого жилья, это очень важно. Дальше мы выйдем уже на 3-3,5 млн квадратных метров жилья", - добавил он.

В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Москве ввели в эксплуатацию 7,3 млн кв. м жилья (в 2024 году - 6,5 млн кв. м) и 5,3 млн кв. м социальной, коммерческой, производственной и другой недвижимости (в 2024 году - 5 млн кв. м). Драйвером роста жилищного строительства является программа реновации, в рамках которой в 2025 году было введено 2,3 млн кв.м., отмечается в материалах мэрии.

Всего начиная с 2017 года по этой программе было построено 7,9 млн кв. м жилья для расселения порядка 1,6 тыс. старых домов. По состоянию на декабрь 2025 года, жилищные условия улучшили свыше 250 тыс. горожан. По данным мэрии, в настоящее время программа реализована более чем на четверть.