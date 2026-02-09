Поиск

По подозрению в лжеминировании Москва-Сити задержали трех нетрезвых мужчин

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на 9 февраля в экстренные службы поступило несколько анонимных звонков, звонившие говорили, что планируют теракт в одной из башен Московского международного делового центра на Пресненской набережной, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Оперативники установили, что звонившие находятся на территории Москва-Сити, и задержали трех человек. Это арендатор помещения и двое его знакомых. Подозреваемые, по внешним признакам, были в состоянии опьянения. Их задержали, против них возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 3 статьи 207 УК). Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Москва-Сити МВД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года

Оттепель придет в Москву в пятницу

 Оттепель придет в Москву в пятницу

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ

В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве в Пензенской области, один из них погиб

Десять электричек МЦД-3 отменены из-за морозов

Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

 Метрополитен Москвы объяснил досмотр телефонов в метро случаями необходимости

Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля

 Аномальные морозы в Москве продлятся до 6 февраля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });