По подозрению в лжеминировании Москва-Сити задержали трех нетрезвых мужчин

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на 9 февраля в экстренные службы поступило несколько анонимных звонков, звонившие говорили, что планируют теракт в одной из башен Московского международного делового центра на Пресненской набережной, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Оперативники установили, что звонившие находятся на территории Москва-Сити, и задержали трех человек. Это арендатор помещения и двое его знакомых. Подозреваемые, по внешним признакам, были в состоянии опьянения. Их задержали, против них возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 3 статьи 207 УК). Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.