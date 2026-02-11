Поиск

Следующая неделя начнется в Москве с морозной погоды

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новое понижение температуры начнется в Москве в воскресенье, следующая неделя начнется с умеренно морозной погоды, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Похолодание начнется с северо-западных районов европейской части России, холодный фронт будет идти с северо-запада. И последовательно будет понижаться температура сначала в северо-западных районах и потом в направлении к юго-востоку. Начало следующей недели в Москве будет уже умеренно морозное", - сказала Макарова.

Отвечая на вопрос о том, могут ли вернуться морозы до минус 20 в ночные часы, метеоролог отметила, что пока таких морозов не прогнозируется, однако, в отдельных районах при погоде с прояснениями температура может опускаться до минус 20 в ночные часы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье в Москве будет днем и ночью от минус 2 до минус 7, в понедельник ночью от минус 7 до минус 12, днем - от минус 5 до минус 10.

Гидрометцентр Москва погода прогноз морозы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шереметьево планирует реорганизацию Домодедово, подготовит модель его развития

 Шереметьево планирует реорганизацию Домодедово, подготовит модель его развития

Вторая полоса в Домодедово проложена с нарушениями, вероятна ее реконструкция

В Москве в пятницу возможен дождь

 В Москве в пятницу возможен дождь

Собянин сообщил о планах удвоить протяженность московского метро до 2032 года

Оттепель придет в Москву в пятницу

 Оттепель придет в Москву в пятницу

В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

 В Москве максимальная цена метра жилья достигла 10 млн рублей

Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

В Москве пять полицейских задержаны по делу об организации незаконной миграции

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ

В Москве задержали двух подозреваемых в убийстве в Пензенской области, один из них погиб
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2512 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8364 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });