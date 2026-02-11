Следующая неделя начнется в Москве с морозной погоды

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новое понижение температуры начнется в Москве в воскресенье, следующая неделя начнется с умеренно морозной погоды, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Похолодание начнется с северо-западных районов европейской части России, холодный фронт будет идти с северо-запада. И последовательно будет понижаться температура сначала в северо-западных районах и потом в направлении к юго-востоку. Начало следующей недели в Москве будет уже умеренно морозное", - сказала Макарова.

Отвечая на вопрос о том, могут ли вернуться морозы до минус 20 в ночные часы, метеоролог отметила, что пока таких морозов не прогнозируется, однако, в отдельных районах при погоде с прояснениями температура может опускаться до минус 20 в ночные часы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье в Москве будет днем и ночью от минус 2 до минус 7, в понедельник ночью от минус 7 до минус 12, днем - от минус 5 до минус 10.