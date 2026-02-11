В Москве проезд по МСД теперь можно оплатить в приложении 2ГИС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве оплатить проезд по московскому скоростному диаметру (МСД) теперь можно в геосервисе 2ГИС, который учитывает часы платного проезда на трассе, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Внедрили новый сервис для автомобилистов, которые пользуются платными дорогами. Например, проезд по Московскому скоростному диаметру можно оплатить разными способами: на официальном сайте дороги, в приложении "Парковки России" и на "Госуслугах". Теперь водители могут сделать это и в приложении 2ГИС", - сказал он.

В частности, навигатор теперь при построении маршрута учитывает часы, когда проезд по МСД платный: по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00; считает примерную стоимость проезда; а также предупреждает, когда начнется и закончится платный период.