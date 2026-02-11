Москвичей предупредили о пробках перед 14 февраля у цветочных рынков

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 13 февраля возможны пробки рядом с цветочными рынками и местами проведения досуга, предупредил городской Департамент транспорта со ссылкой на прогноз Центра организации дорожного движения.

По прогнозу аналитиков, в эту пятницу число поездок на личном авто вырастет более чем на 2% по сравнению с четвергом. Машин станет больше, а время проезда увеличится в 2–4 раза у цветочных рынков: на Рижском рынке, Бережковской набережной, улицах Верхние Поля, Большая Дорогомиловская и Киевская; в центре города, где много мест досуга: на улицах Кузнецкий Мост, Пятницкая и Большая Никитская; у крупных торговых центров: на улицах Тестовская, Авиаконструктора Микояна и Гризодубовой, Ленинградском шоссе, Пресненской набережной, в 1-м Красногвардейском и Новопетровском проездах.

В мэрии советуют в этот день не пользоваться личным автомобилем и лучше вообще пересесть на метро.