Дептранс заявил, что закон о платном проезде отрегулирует движение в "Сколково" и "Москва-Сити"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Принятый Госдумой в декабре закон о возможном введении платных зон в Москве носит уточняющий характер, он поможет регулировать движение на территориях "Сколково" и "Москва-Сити", где механизмы платного доступа фактически уже действуют, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Принятый в декабре закон в первую очередь наделяет администрацию федеральной территории "Сириус" правом самостоятельно устанавливать правила заезда на свою территорию. Документ формирует единую правовую базу для управления транспортными потоками в подобных зонах. Для Москвы новые нормы носят уточняющий характер: они позволят нормативно регулировать движение на территориях "Сколково" и "Москва-Сити", где механизмы платного доступа фактически уже действуют", - говорится в сообщении.

Так в дептрансе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что якобы с 1 марта в Москве могут появиться целые районы, за въезд в которые с водителей будут списываться деньги через удаленную систему.

18 декабря Госдума приняла в третьем чтении предложенный правительством закон, который позволяет создавать на федеральной территории "Сириус" платные зоны для проезда транспортных средств. В законе также указано, что платные зоны могут вводиться в Москве "в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного состояния территории города". В случае принятия новые нормы вступят в силу 1 марта.

