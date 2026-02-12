Прокурор Подмосковья заявил о резком росте подростковой преступности

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье в 2025 года зафиксировали значительный рост подростковой преступности , сообщил в Мособлдуме прокурор Московской области Сергей Забатурин.

"Серьезную озабоченность вызывает беспрецедентный рост подростковой преступности, особенно экстремистского и террористического характера. За прошлый год количество уголовных дел в этой категории увеличилось на 380%, а число привлеченных к ответственности несовершеннолетних на 600%", - сказал он.

Как сказано в его презентации, в 2025 году несовершеннолетними было совершено 753 преступления, это на 273 или 57% больше, чем в 2024 году (480). Наибольшее число зафиксировано в категориях "кражи" - 250 (210 - в 2024 году), "мошенничество" - 87 (31 - в 2024 году), "вымогательство" - 49 (6 - в 2024 году).

Забатурин попросил депутатов Мособлдумы обратить внимание на ситуацию с подростковой преступностью, а также на безопасность детей и подростков.

"Уважаемые депутаты, надзор за исполнением законов противодействия терроризму, правоприменительная практика пока нарабатывается. Прокуроры на местах уже получили поручение уделить вопросам перелома этой тревожной тенденции самое пристальное внимание. И должен вам доложить, что этот год в органах прокуратуры объявлен именно годом защиты прав несовершеннолетних", - сказал он.