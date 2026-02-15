Поиск

Аэропорт Домодедово возобновил обслуживание рейсов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 18 беспилотников уничтожены на подлете к столице.

Кроме того, сообщалось, что временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе Внуково.

Домодедово Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С начала дня уничтожены восемнадцать дронов, летевших на Москву

На подлете к Москве ликвидирован пятый беспилотник

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

 Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможной метели в понедельник

До трех увеличилось количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Похолодание ожидается в Москве в воскресенье

 Похолодание ожидается в Москве в воскресенье

Первая с начала года оттепель наступила в Москве

Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

 Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за снега и святого Валентина

Росавиация не исключила отмены рейсов в Москве из-за снегопада

В Москве открылся визовый центр Японии

 В Москве открылся визовый центр Японии

Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют

 Три фонтана на Манежной площади в Москве капитально отремонтируют
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });