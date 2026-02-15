Аэропорт Домодедово возобновил обслуживание рейсов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе, сообщил в воскресенье представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства в Max.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 18 беспилотников уничтожены на подлете к столице.

Кроме того, сообщалось, что временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе Внуково.