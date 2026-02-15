Временные ограничения введены на использование воздушного пространства в районе "Внуково"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Внуково из-за временных ограничений принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении Росавиации в Max.

Кроме того, Кореняко проинформировал о вероятности корректировок в расписании рейсов.