Московские аэропорты продолжают работу, несмотря на снегопад

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы, несмотря на сложные погодные условия, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский отправляют и принимают рейсы, несмотря на аномальный снегопад с порывами сильного ветра в московском регионе", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, по данным на утро четверга, экипажи пяти самолетов приняли решение садиться на запасных аэродромах.

В агентстве добавили, что накануне аэропорт Шереметьево "принял решение сократить число взлет-посадочных операций: до 25 - в период с 07:00 до 23:59 МСК 19 февраля, до 18 - с 00:00 МСК до 04:59 МСК 20 февраля".