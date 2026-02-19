Поиск

Около 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Из-за сильного снегопада в аэропортах Москвы отменены 19 рейсов, 14 задержаны, шесть ушли на запасные аэродромы, сообщает в четверг Росавиация.

"С начала суток 19 февраля воздушные гавани обслужили 320 рейсов: 160 - на вылет, 160 - на прилет. На запасные аэродромы ушли шесть рейсов. Отменено на прилет и вылет 19 рейсов (в том числе 6 рейсов иностранных авиакомпаний). По данным на 10:00 МСК, задержаны на время более двух часов 14 рейсов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в агентстве, авиакомпании также меняют расписания из-за сильного ветра.

По данным Росавиации, с полуночи четверга аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили более 300 рейсов.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Москве выпадет более 70% от месячной нормы осадков. Снег будет идти в течение всего дня и ночи.

