"Пулково" предупредило о возможных задержках рейсов из-за снегопада в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных задержках прибывающих рейсов из-за снегопада в Москве, но сейчас предприятие стабильно отправляет самолеты в столицу, сообщило ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта).

"Погодные условия в Москве на данный момент не оказывают влияния на выполнение регулярной полетной программы между столицами. При этом возможны незначительные задержки, связанные с поздним прибытием воздушных судов ввиду необходимости противообледенительной обработки самолетов в аэропортах отправления", - говорится в сообщении.

На Москву с ночи обрушился сильный снегопад. По прогнозам, за сутки в столичном регионе может выпасть до 70% от месячной нормы осадков. Снегопад привел к затруднениям на дорогах, задержкам в движении общественного транспорта и сбоям расписания в столичных аэропортах.